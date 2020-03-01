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Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Российские власти делают всё необходимое для борьбы с коронавирусом. Ситуация находится под контролем, заявил президент России Владимир Путин на совещании, прошедшем в воскресенье, 1 марта, в правительственном терминале аэропорта Внуково.

«В России делается всё необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры», — цитирует главу государства ТАСС. Президент выразил надежду, что принимаемые меры будут эффективными.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах.

27 февраля Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Иран, Италию и Южную Корею. Решение было принято из-за распространения эпидемии инфекции.

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