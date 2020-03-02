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Депутат из Екатеринбурга закрыл себя на карантин после приезда из Италии

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Фото: facebook.com/Константин Киселев
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Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев, возвратившийся из Италии, добровольно поместил себя на коронавирусный карантин. Об этом он сообщил в понедельник, 2 марта, на своей странице в Facebook.

«Я отменяю все встречи, отказываюсь от посещения массовых мероприятий. На две недели точно. До 15 марта. Работаю дома. С руководством думы я это согласовал. И был поддержан, тем более, что сегодня именно дума и депутаты, а не администрация, более жестко ставит вопрос о профилактике, о мерах предосторожности», — рассказал Киселев.

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Он также самостоятельно попросил врачей о том, чтобы у него взяли анализы на коронавирус. Однако депутат получил отказ в связи с тем, что на это требуется специальное решение федерального Роспотребнадзора.

Ранее спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин предложил отправить на карантин по возвращении из Италии заместителя мэра города Екатерину Куземку и группу других чиновников. В мэрии посчитали это шуткой.

2 марта сообщалось, что количество инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1694 человека. Италия на сегодняшний день является лидером по количеству заболевших в Европе.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3 057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

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