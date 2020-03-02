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Количество заболевших COVID-19 в Италии составило уже 1,7 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Cozzoli/Fotogramma/Ropi
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Количество инфицированных коронавирусом в Италии продолжает расти. По состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, это 1694 человека, сообщил журналистам глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», лечение проходят 1577 человек, 83 пациента выздоровели, а 34 — скончались.

В субботу сообщалось о 1,1 тыс. зараженных. Больше всего инфицированных в северных областях, особенно в Ломбардии. Там местные власти хотят привлечь для помощи врачей, вышедших на пенсию.

Италия на сегодняшний день является лидером по количеству заболевших в Европе.

В десятках итальянских городов введены особые карантинные меры из-за распространения в стране коронавируса. В Ломбардии, Венето и Пьемонте закрыты все учебные заведения, театры, музеи, отменены спортивные, культурные, религиозные мероприятия. Театр La Scala (Милан) приостановил постановки, Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока.

Эпидемия нового коронавируса началась со вспышки заболевания в китайском многомиллионном городе Ухань. Постепенно заболевание распространилось и в другие страны. По состоянию на 1 марта число жертв заболевания вне Китая составило 34 человека, общее число заразившихся достигло 7169.

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