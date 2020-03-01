Лувр временно закрыли для посещений из-за коронавируса

Музей Лувр в Париже в воскресенье утром временно прекратил работу, пишет 1 марта газета Le Figaro. По ее данным, причиной стало обсуждение с персоналом опасений, связанных с распространением коронавируса нового типа во Франции.

Утром состоялось собрание персонала Лувра, на котором почти все проголосовали за приостановку работы. В течение дня проходило несколько совещаний сотрудников музея с дирекцией, однако Лувр так и не заработал.

В газете отмечают, что на данный момент не известно, откроется ли музей завтра.

На данный момент во Франции более 100 заразившихся коронавирусом, в числе которых есть дети.

Ранее стало известно, что число случаев заражения новым коронавирусом в Италии превысило 1,5 тыс. человек. Скончались от инфекции 34 человека.

Эпидемия нового коронавируса началась со вспышки заболевания в китайском многомиллионном городе Ухань. Постепенно заболевание распространилось и в другие страны. 20 февраля Россия в целях обеспечения безопасности граждан закрыла границу с КНР.

По состоянию на 1 марта, жертвами коронавируса стали 2993 человека. Инфицированными считаются 87 593 человека. Выздороветь удалось более 42 тыс. пациентов.