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Число заразившихся коронавирусом превысило 7 тыс. за пределами Китая

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Фото: Global Look Press/Hao Yuan/Xinhua
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За последние сутки выявлено 1160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019, общее число заразившихся достигло 7169 человек за пределами Китая. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Заражение коронавирусом вне Китая зафиксировано уже в 58 странах. Число погибших увеличилось до 104 (18 за сутки). Кроме того, вирус за последние сутки впервые был зафиксирован в Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре.

Ранее стало известно, что число случаев заражения новым коронавирусом в Италии превысило 1,5 тыс. человек. Скончались от инфекции 34 человека.

Эпидемия нового коронавируса началась со вспышки заболевания в китайском многомиллионном городе Ухань. Постепенно заболевание распространилось и в другие страны. 20 февраля Россия в целях обеспечения безопасности граждан закрыла границу с КНР.

По состоянию на 1 марта, жертвами коронавируса в Китае стали 2993 человека. Инфицированными считаются 87 593 человека. Выздороветь удалось более 42 тыс. пациентов.

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