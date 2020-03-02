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Роспотребнадзор не нашел коронавируса у россиян с Diamond Princess

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Предварительные анализы семи россиян, прибывших во Владивосток с лайнера Diamond Princess, показали отрицательный результат на коронавирус. Об этом сообщило правительство Приморья на официальном сайте.

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Как рассказала глава управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, все прибывшие находятся на карантине, у них нет повышенной температуры и отсутствуют катаральные проявления.

Лабораторный контроль состояния здоровья всех изолированных пациентов проводится ежедневно, анализы российских граждан отправлены на повторное исследование в научно-исследовательский центр «Вектор» в Новосибирске.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную COVID-2019. 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин. 19 февраля карантин был снят.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По состоянию на 2 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 2912, за пределами страны умерли еще 104 человека.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

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