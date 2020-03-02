Число зараженных COVID-19 в Южной Корее достигло 4212 человек

В Южной Корее с нуля часов 2 марта зарегистрировано еще 476 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Общее число заболевших в результате составило 4212 человек, погибли еще четыре человека, информирует организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.

По данным KCDC на 00:00 понедельника (18:00 мск воскресенья), из числа новых случаев 377 обнаружены в городе Тэгу, еще 68 — в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались всего 22 человека, выздоровел 31 человек. Основным очагом COVID-19 в Корее является город Тэгу, четвертый по величине город Южной Кореи.

В связи с этим Минтранс РФ сообщил, что с 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. При этом запрет на полеты не коснется рейсов «Аэрофлота» и Korean Air. Лишь авиакомпания S7 Airlines продолжит выполнять чартерные рейсы между Россией и Южной Кореей как минимум до середины марта, чтобы вернуть домой всех пассажиров.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По состоянию на 2 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 2912, за пределами страны умерли еще 104 человека.