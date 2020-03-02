Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 2912 человек

Число жертв нового коронавируса COVID-2019 на территории Китая возросло до 2912 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 80 тыс. человек, выздоровели на данный момент более 44,4 тыс. человек. Как пишет ТАСС, наибольшее число инфицированных (67,1 тыс. случаев) зарегистрировано в провинции Хубэй.

29 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сохранила уровень опасности международного распространения нового коронавируса COVID-2019 как «очень высокий».

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Вместе с тем в ВОЗ заявили об отсутствии препаратов для лечения коронавируса.