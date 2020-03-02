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Минздрав Израиля сообщил о еще трех случаях коронавируса в стране

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Фото: Global Look Press/Hao Yuan/Xinhua
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Коронавирус COVID-19 выявили у еще троих жителей Израиля, двое из них недавно побывали в Италии, сообщило в понедельник, 2 марта, министерство здравоохранения еврейского государства.

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Число зараженных в Израиле, таким образом, выросло до 10 человек.

Отмечается, что двое заболевших — члены семьи, вернувшиеся из Италии 27 февраля. Пассажиров того же рейса LY290 призывают остаться дома на карантине.

Еще один пациент находится в городе Ор-Йехуда, он имел контакт с «проверенным пациентом», передает «РИА Новости».

Как сообщает министерство, у всех троих «легкие симптомы».

Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Италии по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, достигло 1694 человека.

Эпидемия нового коронавируса началась со вспышки заболевания в китайском многомиллионном городе Ухань. Постепенно заболевание распространилось и в другие страны. По состоянию на 1 марта число жертв заболевания вне Китая составило 34 человека, общее число заразившихся достигло 7169.

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