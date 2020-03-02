В США второй человек скончался от коронавируса

В США зафиксирована вторая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. 70-летний мужчина как и первый погибший скончался в штат Вашингтон.

Как говорится на сайте здравоохранительного управления округа Кинг, пациент был госпитализирован в больницу Evergreen Health в Киркланде и умер в субботу.

Там также отмечается, что три пациента в возрасте от 70 до 90 лет находятся в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 1 марта стало известно о первом заболевшем коронавирусом в Нью-Йорке. COVID-19 выявлен у 30-летней женщины, недавно вернувшейся из Ирана На данный момент в США зарегистрировано 74 случая заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря в китайском Ухане. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

За последние сутки, по статистике ВОЗ, выявлено 1160 случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019, общее число заразившихся достигло 7169 человек за пределами Китая.

Заражение коронавирусом вне Китая зафиксировано уже в 58 странах. Число погибших увеличилось до 104 (18 за сутки). Кроме того, вирус за последние сутки впервые был зафиксирован в Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре.