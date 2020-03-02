Иранцы облизывают святыни для защиты от коронавируса

Иран входит в мрачную тройку стран, лидирующих в распространении коронавируса на своей территории за пределами Китая. Иранцы весьма оригинальным способом пытаются побороть страх перед COVID-19.

В Сети появились сразу несколько видео, на которых жители Ирана целуют и облизывают шиитские святыни, пытаясь доказать, что не боятся заразиться.

Портал Al Arabiya сообщает, что иранцы намерены всеми способами бороться со страхом быть инфицированным.

«Перестаньте так пугать людей коронавирусом», — приводят слова одного из пользователей Сети.

Участники своеобразного флешмоба доказывают, что распространение COVID-19 не мешает людям приходить к святыням.

Днем 1 марта стало известно, что в Иране новым коронавирусом заболели уже 987 человек, из них 54 скончались. 28 февраля в иранском городе Бендер-Аббас подожгли больницу, куда якобы госпитализировали больных, зараженных COVID-19.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Всемирная организация здравоохранения призвала людей не полагаться на молитвы и амулеты при защите от COVID-2019.