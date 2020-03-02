В Нью-Йорке зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

Стало известно о первом заболевшем коронавирусом в Нью-Йорке. Губернатор штата Нью Йорк Эндрю Куомо объявил в своем аккаунте в Twitter о случае выявления первого инфицированного.

COVID-19 выявлен у 30-летней женщины, недавно вернувшейся из Ирана. Сейчас она находится на карантине у себя дома.

«У пациента есть респираторные симптомы, но он не находится в тяжелом состоянии и контролируется с момента прибытия в Нью-Йорк», — написал Куомо.

Ранее 1 марта сообщалось, что США введут двойную проверку пассажиров, которые побывали в странах с высоким риском распространения коронавируса.

В этот же день стало известно, что на территории штата Вашингтон введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Там был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. В управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов министерства здравоохранения и социальных служб США опасаются, что болезнь будет распространяться на западном побережье страны.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря в китайском Ухане. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

За последние сутки, по статистике ВОЗ, выявлено 1160 случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019, общее число заразившихся достигло 7169 человек за пределами Китая.

Заражение коронавирусом вне Китая зафиксировано уже в 58 странах. Число погибших увеличилось до 104 (18 за сутки). Кроме того, вирус за последние сутки впервые был зафиксирован в Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре.