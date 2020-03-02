Вирусный хит: как COVID-19 изменил планы звезд кино и театра

Что такое COVID-19, знают теперь не только медики и инфекционисты, но и деятели культуры. Коронавирус, широко шагающий по планете, спутал планы музыкантам, танцовщикам и актерам. Под ударом оказались кинокомпании и концертные агентства. Звезды сдают билеты и разрывают контракты с Китаем, Южной Кореей, Италией и другими пораженными вирусом странами. «Известия» попытались разобраться, насколько глубоко новый патоген проник в культуру.

Без Гибсона и Витаса

Один из самых популярных в Китае российских поп-артистов — Витас. У него миллионная армия фанатов в Поднебесной, выступления на многотысячных концертных площадках Поднебесной расписаны на несколько лет вперед. Но всем планам помешал объявленный карантин.

— Мы переживаем эту ситуацию в России, потому что сообщение между нашими странами ограничено, — рассказал «Известиям» продюсер Витаса Сергей Пудовкин. — Все публичные мероприятия в Китае отложены до 1 мая. Мы понимаем, что запрет на любого вида массовые выступления правильный. Это способствует ограничению распространения коронавируса. Поэтому будем возвращаться к гастрольным планам, как только появятся официальные заявления властей. Пока их нет.

Пострадали от ситуации в Китае и голливудские звезды. Из-за эпидемии пришлось отменить масштабную премьеру новой части бондианы «Не время умирать» и запланированный визит исполнителя главной роли Дэниэла Крейга. Не полетит на восток и Мэл Гибсон, который дал согласие на съемки в российско-китайской картине «Путешествие в Индию: На пороге бессмертия». Снимать картину планировалось в КНР и Индии.

cor Певец Витас Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— На февраль был намечен кастинг актеров в Китае, но до сих пор мы не знаем даже примерную дату его проведения, ­— рассказал «Известиям» кинопродюсер Алексей Петрухин. ­— Китайцы сами не понимают пока, как будут развиваться события. Их тоже не выпускают из страны. Была альтернатива — Таиланд или Малайзия. Но рисковать не хочется! На данный момент все вопросы решаются дистанционно, в переписке.

Для кинокомпании происходящее уже обернулось убытками. Подрядчики ждут выплат, которые были обещаны до февраля, — продюсер рассчитывал к тому моменту получить деньги из Китая. Но пока все процессы заморожены, и съемки фильма сдвигаются. Чтобы не зависеть от Китая, место действия решили перенести в Индию. Возможно, часть съемок пройдет в России.

Впрочем, свое кинопроизводство китайцы полностью не остановили. В нескольких городах, в том числе в Пекине и Шанхае, новые фильмы по-прежнему создаются. Работают и кинотеатры, но в них полупустые залы.

— Я общаюсь со своими коллегами в Китае, они рассказывают, что какие-то проекты снимаются, — поделился с «Известиями» актер Дин Фан. — Я сам был в Китае в декабре, но когда в следующий раз полечу туда на съемки, неизвестно. Закрытыми значатся несколько провинций: например, печально известная Хубэй с центром в Ухане (оттуда началось распространение коронавируса. — «Известия»). Там не работают фабрики и другое производство, а офисы действуют. Сейчас Китай терпит убытки, так как многие сидят по домам. В I квартале все почувствуют удар по карману.

Дан приказ ему — на Запад

Как стало известно «Известиям», из-за COVID-19 под вопросом оказалось и мероприятие государственного уровня. 2020-й объявлен Годом культурных обменов между Россией и Южной Кореей — торжественная церемония, приуроченная к 30-летию установления дипломатических отношений между странами, должна была состояться в Сеуле. Но теперь она перенесена с марта на май.

Визитной карточкой российской культуры на этом мероприятии значился Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева — коллектив известный и любимый во всем мире. Гастрольный график его расписан на год вперед. И как раз на эту весну был запланирован большой тур по Юго-Восточной Азии.

— С 25 февраля моисеевцы должны были выступить с программой «Танцы народов мира» в шести городах Китая, затем дать пять концертов на международном фестивале в Гонконге и завершить тур шестью выступлениями в Южной Корее, — рассказала «Известиям» художественный руководитель-директор ансамбля народная артистка России Елена Щербакова. — Но из-за коронавируса по обоюдному желанию сторон гастроли ансамбля перенесены на следующий год. Очень жаль, что мы не выступим перед нашими поклонниками, ведь все билеты были распроданы.

сщк Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева во время юбилейного концерта, посвященного 80-летию ансамбля, в Большом театре в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

А на июнь у моисеевцев запланированы выступления в Италии, в Генуе. Состоятся ли они — пока не известно. Добравшийся до Европы COVID-19 уже заставил отказаться от гастролей многих артистов. Пианист Денис Мацуев отменил запланированные на февраль концерты в Риме и Болонье. Не будет петь Чио-Чио-сан в итальянской Болонье и солистка «Новой оперы» Светлана Касьян.

— У нас было полтора месяца репетиций в потрясающем Teatro Comunale с одним из лучших дирижеров Пинкасом Стейнбергом в очень сложной постановке оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». Увы, результат не удастся представить зрителям, ­— поделилась с «Известиями» Светлана Касьян. — И хотя все билеты были распроданы, я в минусе: в некоторых театрах гонорар платят только за сам выход, репетиции не оплачиваются.

Отменила выступления в Италии и Германии и танцовщица Анастасия Волочкова. У нее были намечены гастроли с новой программой «Балерина в зазеркалье цирка».

— На Апеннинах у нас были запланированы представления в нескольких городах Италии и в государстве Сан-Марино, — рассказала «Известиям» Анастасия Волочкова. — Мне пришлось отменить все европейские выступления, так как больше переживаю не за себя, а за 15 детей, которые задействованы в постановке. Главную роль играет Маша Огинская, правнучка автора знаменитого полонеза. Я не хочу рисковать их здоровьем.

Справка «Известий» Одним из первых крупных международных событий, отмененных из-за коронавируса, стал Всемирный мобильный конгресс, который должен был пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля. Мероприятие ежегодно привлекает больше 100 тыс. посетителей и несколько тысяч компаний, которые показывают там свои новинки. Сейчас страны Европы одна за другой отменяют форумы и выставки. Так, из-за коронавируса отменили Женевский международный автосалон. В Каннах было принято решение перенести ежегодную международную выставку инвестиционной недвижимости MIPIM, в Берлине — туристический смотр ITB. Как рассказали «Известиям» в Российско-Германской внешнеторговой палате, существенного влияния на торговые отношения между странами коронавирус пока не оказал. Но перенос Российского инвестиционного форума в Сочи, который должен был состояться 12–14 февраля, все же осложнил взаимодействие, поскольку представители немецкого бизнеса собирались принять участие в мероприятии. Наибольшее количество крупных спортивных и экономических мероприятий было отменено из-за вспышки коронавируса в Италии. Как заявил «Известиям» президент Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги, из-за нового заболевания сфера выставок и показов в Италии понесет существенные потери, поскольку ежегодно в них участвуют 20 млн человек, а выставочный сектор приносит бюджету €60 млрд. Между тем уже известно об отмене одного из крупнейших промышленных форумов в Италии Connext (Милан), в котором планировали участие представители 8 тыс. компаний.

Песню не задушишь

У страха глаза велики, а некоторым это даже на руку, считает музыкальный эксперт, гендиректор Universal Music Дмитрий Коннов.

— Мне всё это напоминает сознательно организованную панику, ­— заявил он «Известиям». ­— В каждой из стран, где обнаружен вирус, значительно большее количество людей ежегодно умирает от гриппа. Тем не менее, если возникает какая-либо угроза, наверное, действительно лучше «перебдеть». Некоторые международные конференции, в которых я и мои коллеги планировали участвовать, отменены.

1_20200224_zia_p169_357 Европа готовится к пандемии коронавируса. У медиков уже практически нет сомнений, что смертельно опасная болезнь охватит весь мир, вопрос только в том, когда это произойдет и сколько людей погибнет. Что происходит в Италии, которая оказалась на третьем месте в мире по числу заболевших, — в фотогалерее «Известий» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marco Passaro 6_20200223_zaf_z19_042 В настоящее время самая крупная вспышка, помимо Китая, зафиксирована в Южной Корее. Там инфицированы 1200 человек, в том числе американский военнослужащий, 12 больных погибли. Министерство здравоохранения Ирана подтвердило не менее 95 случаев заражения и 15 смертей. В Италии инфицированы 322 человека, 11 скончались. Подтверждены случаи заражения в Алжире, Испании, Швейцарии, Хорватии, Канаде, Румынии Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan 3_GettyImages-1202997356 В Италии больше всего зараженных оказалось в северной части страны: в Ломбардии — 240 человек, 42 случая зафиксировано в Венето, 26 — в Эмилии-Романье. Также есть заболевшие на Сицилии, в Пьемонте, Тоскане, Лигурии и Альто-Адидже. Каждый день фиксируются десятки новых случаев Фото: Getty Images/Antonio Masiello 2_2020-02-25T083745Z_1153447062_RC2K7F9YVNWA_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-ITALY В 10 городах Ломбардии и Венето введен карантин, закрыты школы, музеи и театры. Среди жителей началась паника — с полок магазинов смели все товары Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo 4_2020-02-24T154554Z_1482347204_RC237F9M0EXA_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-ITALY-ECONOMY Также в Ломбардии и Венето были отменены все спортивные мероприятия, в том числе несколько матчей серии А. Организаторы турниров предлагают провести их без зрителей Фото: REUTERS/Daniele Mascolo 5_2020-02-23T123325Z_156542737_RC2C6F9LKDLH_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-GIORGIO-ARMANI Из-за вспышки коронавируса знаменитый кутюрье Джорджио Армани попросил зрителей не приходить на его показ в рамках Недели моды в Милане. Шоу проходило за закрытыми дверями, без публики и транслировалось онлайн на сайте модного дома Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo 7_GettyImages-1203230753 В Падуе, у станции скорой помощи, появились отдельные палатки для приема больных, у которых есть подозрение на наличие коронавируса Фото: Getty Images/NurPhoto/Massimo Bertolini 8_20200225_zaf_z19_032 Попасть в зоны карантина и покинуть их нельзя без специального разрешения. Десятки тысяч местных жителей получили от властей предписание не выходить из дома. Следить за соблюдением правил призваны силы полиции и военные Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan 9_2020-02-25T085801Z_894407062_RC2K7F9YO9WI_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-ITALY Количество заразившихся в Италии растет, однако соседние страны решили не закрывать границы и не ограничивать передвижение людей Фото: REUTERS/Yara Nardi 10_20200225_zaf_r103_022 Роспотребнадзор со ссылкой на предупреждение ВОЗ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран, пока там не стабилизируется ситуация с распространением инфекции Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Passaro/Fotogramma/Ropi

Как признался Дмитрий Коннов, паника сыграла на руку компаниям — обладателям музыкального контента. Для них происходящее стало дополнительным источником дохода. Люди сидят дома, и что им остается делать? Слушать музыку. А вот коллеги из концертных компаний через какое-то время начнут переживать.

С Дмитрием Конновым солидарна и президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова. Она только что вернулась из Италии, где проходил этап Российской культурной миссии. Это ежегодное мероприятие Минкультуры, которое проходит в трех городах — Венеции (Театр Гальдони), Падуе (Театр Верди) и Тревизо (Театр Марио Дель Монако).

— Меня очень расстроила позиция прессы. Это радикально отличается от того, что было на самом деле, — рассказала она. — В Падуе по всему городу развешены инструкции, как надо себя вести, какие меры профилактики. Никто не скупает продукты. Паники никакой. Еще в декабре, как только началась эпидемия в Китае, в Италии в каждом терминале был температурный контроль. В отличие от Шереметьево, куда мы пару дней назад вернулись из Италии.

сщк Медицинский контроль в аэропорту Фьюмичино, Рим Фото: REUTERS/Aeroporti di Roma

В этой стране прошли балетные мастер-классы, но спектакли не состоялись, так как были намечены на 24 февраля. А именно с этой даты по распоряжению минздрава Итальянской Республики, по словам Татьяны Шумовой, был введен запрет на все массовые мероприятия. Российские артисты отнеслись к этому с пониманием.

— Итальянские партнеры обратились с просьбой повторить спектакли в период карнавала в 2021 году. Основной сезон российских мероприятий в Италии начинается в мае. Тогда пройдут «Русская весна на озере Гарда», в городе Бари состоится «Летний сад искусств», — рассказала Татьяна Шумова.

Ранее театр La Scala разместил на своем сайте объявление: «Министерство здравоохранения по согласованию с президентом Ломбардии распорядилось приостановить любые мероприятия до воскресенья, 1 марта». Позже пауза была продлена до 8 марта — уже со ссылкой на премьер-министра страны. Пока в стране культурные каникулы. Артисты отдыхают, а профсоюзы работают, пытаясь добиться компенсаций для деятелей культуры за вынужденный простой.