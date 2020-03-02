Прямой эфир
Сюжет:

Коронавирус выявлен у летевшего транзитом из Москвы в Китай иностранца

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У иностранного гражданина, прибывшего в Пекин транзитом через Москву, подтвердилось наличие коронавируса. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает посольство России в КНР.

Отмечается, что данный пассажир летел в Китай из Ирана транзитом через аэропорт Шереметьево.

«Все пассажиры, следовавшие одним рейсом с упомянутым больным коронавирусом, были доставлены в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медицинского осмотра. Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено», — говорится в заявлении.

Моровая война: станет ли COVID-2019 новой испанкой
ВОЗ пока не объявила пандемию китайского коронавируса, но эксперты считают, что она уже началась

Люди, находившиеся в непосредственной близости с зараженным пассажиром, будут помещены в карантин на 14 дней. Среди них — двое граждан РФ.

Посольство уже поддерживает связь с россиянами и находится в контакте с профильными китайскими ведомствами, которые контролируют ситуацию с коронавирусом.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

Заражение коронавирусом вне Китая зафиксировано уже в 58 странах. Так, вирус за последние сутки впервые был зафиксирован в Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

Ожидается, что вакцину от COVID-2019 начнут применять с середины 2021 года. Сейчас работу над препаратом ведут в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лидер южнокорейской секты извинился за распространение COVID-19
Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020