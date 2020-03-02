Коронавирус выявлен у летевшего транзитом из Москвы в Китай иностранца

У иностранного гражданина, прибывшего в Пекин транзитом через Москву, подтвердилось наличие коронавируса. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает посольство России в КНР.

Отмечается, что данный пассажир летел в Китай из Ирана транзитом через аэропорт Шереметьево.

«Все пассажиры, следовавшие одним рейсом с упомянутым больным коронавирусом, были доставлены в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медицинского осмотра. Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено», — говорится в заявлении.

Люди, находившиеся в непосредственной близости с зараженным пассажиром, будут помещены в карантин на 14 дней. Среди них — двое граждан РФ.

Посольство уже поддерживает связь с россиянами и находится в контакте с профильными китайскими ведомствами, которые контролируют ситуацию с коронавирусом.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

Заражение коронавирусом вне Китая зафиксировано уже в 58 странах. Так, вирус за последние сутки впервые был зафиксирован в Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

Ожидается, что вакцину от COVID-2019 начнут применять с середины 2021 года. Сейчас работу над препаратом ведут в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России.