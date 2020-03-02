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Лидер южнокорейской секты извинился за распространение COVID-19

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Фото: REUTERS/Yonhap
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Лидер южнокорейской религиозной секты Синчхонджи Ли Ман Хи публично извинился на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом нового типа COVID-19 в стране, которые были выявлены в том числе среди адептов организации. Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, 2 марта, передает агентство Yonhap.

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«Приношу искренние извинения. Я не знаю, что сказать. Я готов упасть на колени и просить извинений», — сказал он, добавив, что он сотрудничает с властями страны, которые делают все возможное для борьбы с инфекцией. Он добавил, что нужно использовать любые ресурсы для предотвращения распространения вируса.

Правительство Сеула подало иск в прокуратуру против Ли Ман Хи и еще 11 адептов Шинчонджи, сообщает телеканал Би – би – си со ссылкой на сообщения последователей религиозной организации. Их подозревают в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.

По мнению южнокорейских властей, именно адепты Синчхончжи стали главными переносчиками коронавируса в центре страны. 26 февраля в минздраве Южной Кореи заявили, что власти страны получили список из последователей этой секты для обследования на наличие COVID-19 у имеющих респираторные симптомы.

По состоянию на 2 марта число случаев заражения коронавирусом в Республике Корея составило 4 212 человек, погибли четыре человека.

Всего в мире число погибших из-за коронавируса достигло 3 057. Инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

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