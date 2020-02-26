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Секта в Южной Корее передала властям список своих членов для обследования на COVID-19

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Фото: TASS/imago images/Xinhua/Niu Xisitongxunshe
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Южнокорейские власти получили список последователей религиозной секты Синчхонджи для обследования на наличие коронавируса COVID-19 у тех, кто имеет респираторные симптомы. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает агентство «Yonhap».

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«Правительство получило список 212 тыс. последователей Синчхонджи во вторник вечером и передаст его местным органам власти», — заявил вице-министр здравоохранения Ким Ганглип во время выступления на брифинге.

Большинство случаев заражения коронавирусом в Южной Корее связано именно с членами этой организации в городе Тэгу на юго-востоке страны.

При этом Ганглип призвал местные власти не использовать список членов секты в иных целях, кроме как для борьбы с эпидемией, чтобы исключить дискриминацию в их отношении.

К настоящему моменту в Южной Корее зафиксировано 1146 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 с 12 смертельными исходами. 73-летний пациент, последователь Синчхонджи, скончался в Тэгу ранее в этот же день от пневмонии, вызванной коронавирусом.

Всего в секте Синчхонджи 9 тыс. последователей, из них 26 февраля правительство намерено обследовать около 1300 человек.

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По данным Госкомитета здравоохранения Китая на 26 февраля, число подтвержденных случаев коронавируса в КНР превысило 78 тыс., скончались 2715 человек.

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