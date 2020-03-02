Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.

Речь идет о проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

По словам Мишустина, нужно предусмотреть все меры, чтобы обеспечить их влияние, и выполнить стоящие перед правительством задачи, которые были сформулированы президентом в послании Федеральному собранию.

Он добавил, что бюджет прежде всего будет ориентирован на решение социальных вопросов в области демографии, здравоохранения, социальной защиты людей, строительства детских садов и школ, больниц и поликлиник, развитие транспортной инфраструктуры.

«Уроки разработки всех необходимых для этого документов довольно жесткие», — приводит его слова ТАСС. По словам главы кабмина, график их подготовки был утвержден 1 марта. Предстоит определиться с основными показателями будущего бюджета. «Нам нужно быстро, уже 18 марта Министерство финансов должно направить свои действия на проекты», — сказал премьер.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с коронавирусом заявил, что минувшая неделя стала худшей с 2008 года для мирового рынка нефти.

Как стало известно 29 февраля, 500 богатейших людей планеты потеряли в общей сложности $444 млрд из-за заметного снижения показателей фондовых рынков на фоне роста заражения COVID-19.

На сегодняшний день, помимо Китая, наиболее остро ситуация с этой инфекцией обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД России рекомендовал соотечественникам не ездить в эти страны.

В Международном валютном фонде (МВФ) 25 февраля рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики. Отмечалось, что не стоит ожидать скорой ликвидации последствий COVID-2019 и следует подготовиться к «наименее благоприятным сценариям».

Ранее, 18 февраля, Минэкономразвития России начало разрабатывать план мероприятий по нейтрализации влияния коронавируса на отечественную экономику.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса в Китае достигло 2912, за пределами страны — еще 104 человека. Всего в мире инфекцией заразились более 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.