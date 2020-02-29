Богатейшие люди планеты потеряли $444 млрд за прошедшую неделю

На этой неделе, по оценкам агентства Bloomberg, 500 самых богатых людей планеты потеряли в общей сложности $444 млрд. Это произошло из-за значительного снижения показателей фондовых рынков на фоне роста заражения коронавирусом в мире.

По информации агентства, больше всего пострадали состояния трех самых богатых бизнесменов. Это глава корпорации Amazon Джефф Безос, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.

Согласно оценкам газеты The Wall Street Journal, текущая неделя стала для фондового рынка США самой неудачной с момента финансового кризиса 2008 года.

Эпидемия нового вида коронавируса (COVID-2019) началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

В настоящий момент, помимо Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.