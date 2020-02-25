Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Полмиллиона богатейших людей планеты суммарно потеряли $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах на фоне опасений, что коронавирус COVID-2019, вспышка которого зафиксирована в Китае, ударит по мировой экономике. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что наибольший ущерб понесли гендиректор французской группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос, которые лишились по $4,8 млрд. В свою очередь один из основателей компании Google Ларри Пейдж потерял $2,7 млрд, а глава Facebook Марк Цукерберг — $3,48 млрд.

Среди россиян наибольшей суммы ($1,21 млрд) лишился президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Второе место по потерям занял глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($692 млн), а третье — вице-президент «Лукойла» Леонид Федун ($508 млн).

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681.

18 февраля Министерство экономического развития России начало разработку плана мероприятий по нейтрализации влияния коронавируса COVID-2019 на российскую экономику.

По прогнозам ряда аналитиков, мировая экономика будет нести потери от коронавируса как минимум до июля 2020 года: в I и II кварталах мировой ВВП может показать нулевой рост, следует из отчета главы подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитал» Нила Маккиннона. По его мнению, рынок акций продолжает торговаться в плюсе только из-за ожиданий инвесторов, что в случае необходимости центробанки предоставят экстренную помощь.