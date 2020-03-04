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В Италии все школы и университеты закроют до 15 марта из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Правительство Италии выпустило распоряжение закрыть все школы и университеты страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 до середины марта. Об этом в среду, 4 марта, сообщает ANSA.

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Решение было принято по итогам встречи премьер-министра страны Джузеппе Конте с министрами, передает RT.

В Ломбардии и Венето, где больше всего заболевших, школы и университеты закрылись еще в конце февраля, напоминает НСН.

Ранее в этот же день посольство России в Италии обратилось к россиянам, находящимся на территории страны, с просьбой сообщать свои личные данные при симптомах коронавируса или попадании в карантинные зоны.

Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Российской Федерации Паскуале Терраччано в беседе с «Известиями» поделился своим мнением о последствиях распространения коронавируса, о его влиянии на экономику республики и о долгосрочных визах для россиян.

Накануне сообщалось, что в Италии число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 79 человек. По состоянию на 4 марта, в Италии зафиксировано 2502 случая заражения, пишет REGNUM.

Вспышка пневмонии неизвестного типа, вызванная новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. За пару месяцев инфекция распространилась на территории других стран. По данным ВОЗ на 4 марта, количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198.

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