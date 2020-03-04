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Посольство РФ в Италии обратилось к россиянам в связи с коронавирусом

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Фото: TASS/Zuma
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Посольство России в Италии обратилось к россиянам, находящимся на итальянской территории с просьбой сообщать свои личные данные при симптомах коронавируса или попадании в карантинные зоны.

«Новости о коронавирусе не отражают реальность»
Посол Италии в России Паскуале Терраччано — об очагах болезни, долгосрочных визах и торговле с РФ

Для связи дипломаты оставили адрес электронной почты consitalia@mid.ru.

«В случае обнаружения симптомов коронавируса или попадания в карантинные зоны в Италии, а также госпитализации в местные медицинские учреждения просим незамедлительно сообщить свои личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения) и точное местонахождения», - цитирует заявление 4 марта «РИА Новости».

По данным на 3 марта, число зараженных коронавирусом в Италии выросло до 2502, скончались 79 человек.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Италии в Российской Федерации Паскуале Терраччано в беседе с «Известиями» поделился своим мнением о последствиях распространения коронавируса, о его влиянии на экономику республики и о долгосрочных визах для россиян.

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