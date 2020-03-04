«Новости о коронавирусе не отражают реальность»

Рекомендации Ростуризма не посещать Италию из-за коронавируса могут привести к существенному ущербу для многочисленных секторов экономики обеих стран. При этом затронутые очагами участки уже изолированы и составляют крошечный процент от территории государства . Об этом «Известиям» заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано . Он также рассказал о панике в СМИ, выдаче долгосрочных виз туристам и ситуации внутри страны в связи с распространением болезни.

— Господин посол, оцените обстановку в Италии в связи с распространением коронавируса? Наблюдается ли паника среди населения?

— Начиная с фиксации первых случаев инфицирования 21 января этого года, правительство Италии приняло адекватные и своевременные меры, чтобы справиться с возникшей ситуацией , что было признано в том числе Всемирной организацией здравоохранения и европейскими учреждениями. Подход итальянских органов власти выстроен на принципах максимальной прозрачности. А то, что мы наблюдаем, — это вызывающее озабоченность распространение новостей, не отражающих реальность.

— Почему, по вашему мнению, именно Италия стала эпицентром распространения вируса в Европе?

— Это вопрос, который я оставлю научному сообществу. Однако хочу подчеркнуть одну вещь: Италия проводит политику, построенную на прозрачности. Более 21 тыс. человек сдали анализы , так что существует значительная научная основа для исследований, которой Италия готова поделиться с международным сообществом.

— Какая часть страны уже охвачена инфекцией?

— Границы участков, затронутых вирусом, были поставлены под контроль, а въезд на их территорию строго регулируется. Речь о немногочисленных ограниченных очагах в регионах Ломбардия, Венето и Эмилия, а не об эпидемии, охватившей всю страну. Эти сдерживающие меры касаются лишь 0,1% итальянских городов, площадь которых составляет 0,05% территории страны. Граждане, чьи анализы дали положительный результат на коронавирус, составляют незначительное меньшинство из числа всех сдавших анализы.

ик1 На пропускном пункте в закрытый на карантин итальянский город Казальпустерленго Фото: REUTERS/Yara Nardi

— Ростуризм дал рекомендацию не посещать Италию российским туристам. Во сколько вы бы оценили ущерб от подобного рода ограничения? Ощущается ли уже резкий спад интереса россиян к посещению вашей страны?

— В связи с вышеизложенными соображениями и сведениями рекомендации, направленные российским гражданам, не получают подтверждения в актуальной ситуации и способны привести к существенному ущербу для многочисленных секторов экономики обеих наших стран. Как я уже сказал, участки, затронутые очагами, были изолированы, поставлены под особый контроль и составляют крошечный процент территории Италии.

Чрезвычайная ситуация, связанная с выявлением коронавируса в некоторых районах Италии, вынудила многих туристов пересмотреть свои планы на путешествия и поменять бронирования.

Мы рекомендуем всем гражданам России, желающим поехать в Италию, принимать решения на основе тех сведений, которые публикуются на интернет-сайтах учреждений, уполномоченных заниматься этой чрезвычайной ситуацией в Италии, а именно департамента гражданской защиты (http://www.protezionecivile.gov.it).

Я распорядился, чтобы все граждане России, которые намерены поехать в Италию, могли безвозмездно запросить переоформление уже выданных виз, действительных в период март–апрель–май, на долгосрочные визы, действующие один год . Это необходимо для того, чтобы облегчить управление уже забронированными услугами и уже приобретенными туристическими пакетами, а также избежать аннуляции соглашений, заключенных с итальянскими туроператорами. Мы пошли на эту меру в пользу всех российских граждан, которые предпочтут перенести, а не отменить уже зарезервированные туристические услуги.

С этой целью можно будет обратиться в любой визовый центр VMS на территории Российской Федерации с документами, подтверждающими перенос поездки.

ик2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Passaro/Fotogramma/Ropi

— Ситуация с коронавирусом повлияет и на торговлю России и Италии. Какие меры принимаются в связи с этим? Усиливаются ли взаимоотношения России с неохваченными регионами Италии?

— У наших стран прекрасные отношения в торгово-экономической сфере, и в данный момент они переживают чрезвычайно благоприятный период, о чем свидетельствует успех выставок Продэкспо и CPM, в которых приняло участие множество итальянских компаний и которые посетили члены итальянского правительства. Разумеется, сейчас не самое легкое для итальянской экономики время, но правительство уже разрабатывает наиболее эффективные меры для поддержки наших компаний. К тому же за прошедшие годы наши торгово-экономические связи показали свою устойчивость, и мы убеждены, что так будет и в этот раз, в том числе и потому, что они основаны на взаимодополняемости российской и итальянской экономик, и это их свойство точно не исчезнет из-за коронавируса.