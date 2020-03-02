В порядке очереди: турбизнес в страхе ожидает новостей о коронавирусе

Спустя месяц после того, как коронавирус вынудил туроператоров приостановить продажу туров в Китай, Ростуризм рекомендовал аналогичные меры в отношении Италии, Южной Кореи и Ирана. Более того, стремительность, с которой коронавирус захватывает популярные у туристов страны, привела к массовой отмене туров по всем направлениям. По предварительным оценкам, потери российских туроператоров уже составляют порядка 27 млрд рублей. Ходят слухи о возможном закрытии новых направлений. «Известия» разбирались в последствиях противоэпидемических мер для рынка и перспективах на будущее.

Чумовой сезон

26 февраля Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от посещения Италии, Кореи и Ирана, где были зафиксированы крупные вспышки заражения COVID-19. Спустя некоторое время отреагировал и Ростуризм. Ведомство выступило с рекомендацией приостановить продажу туров в эти страны.

Ситуация с Ираном и Южной Кореей развивается по китайскому сценарию: с 28 февраля и 1 марта (соответственно) ограничивается авиасообщение с этими странами. Рейсы сохранят только «Аэрофлот» и его дальневосточная «дочка» «Аврора».

Такое решение ощутимее скажется на рынке въездного туризма, особенно в Приморье, куда шел значительный поток туристов из Кореи. Представитель одной из принимающих компаний Владивостока сетует:

Автор цитаты «Въезд туристов из Китая закрыт. Мы начали активно работать с туристами из Южной Кореи. И что мы видим? С 1 марта временно ограничивают авиасообщение с Кореей. Что делать дальше? Мы берем ориентир на туристов из Японии. Но случаи коронавируса зафиксированы и там, не исключаем, что и тут возникнут трудности. Мы несем колоссальные убытки. И уже обратились в Ростуризм с просьбой возместить потери от перекрытия границ с КНР и Кореей. Этот год обещает быть просто чумовым»

кор1 Встреча туристов из Японии в аэропорту Владивостока на торжественной церемонии открытия регулярных рейсов между Токио и Владивостоком Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Для рынка же выездного туризма временное отсутствие Кореи и Ирана не станет губительным. Турпоток туда невелик, страны не пользуются массовым спросом у россиян: по итогам 2019 года в Корее побывали 167 тыс. российских туристов и 2,7 тыс. россиян за четыре квартала прошлого года принял Иран.

Но вот Италия присутствует в ассортименте многих туроператоров, а потому вынужденная приостановка продаж ударит по турбизнесу больнее, чем закрытие Китая. По предварительным данным Аналитической службы АТОР, в Италии сейчас может находиться около 7 тыс. организованных российских туристов.

На сегодняшний день туроператоры PAC Group, ANEX Tour, TEZ Tour, PAC Group, ICS Travel Group, «Интурист», «Библио Глобус», ПАКС и др. временно приостановили продажи туров в Италию.

«Продажи туров в Италию и Южную Корею по линии ANEX Tour остановлены с 27 февраля. Как и в случае с Китаем, до стабилизации ситуации в Италии и Южной Корее мы предлагаем выбрать альтернативные страны, чтобы туристы могли сохранить свой отпуск. Для этого необходимо обратиться в туристическое агентство, где приобретался тур», — сообщила Яна Муромова, заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour.

«Продажа туров в Италию на сайте туроператора TEZ TOUR остановлена до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туристы могут перебронировать турпакеты в Италию на любое другое направление из ассортимента TEZ TOUR в агентстве, где был приобретен тур, или аннулировать тур», — рассказала Светлана Баранова, PR-директор туроператора.

кор3 Площадь Сан-Карло в Турине Фото: REUTERS/Massimo Pinca

«Мы продолжаем исполнять обязательства по уже проданным турам. Для тех клиентов, которые захотят аннулировать ранее оплаченную поездку, предлагаем альтернативу или возврат денежных средств согласно законодательству РФ», — рассказали в PАС Group.

Мрак по-итальянски

Между тем, на итальянском направлении складывается интересная картина. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу, но самостоятельные туристы продолжают туда ездить, поскольку авиасообщение не приостановлено. На направлении по-прежнему работают «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, «Россия», «Победа» и Alitalia.

При этом стоит отметить, что Италия — преимущественно «самостоятельное» направление, на организованный рынок приходится лишь около 35% от общего турпотока из России. В прошлом году, согласно официальной статистике, Италия приняла 1,3 млн россиян, из них 966,9 тыс. посетили страну с целью туризма. «Получается, что коронавирус опасен только для россиян, которые путешествуют по линии туроператоров?», — недоумевает эксперт туристического рынка, пожелавший остаться неназванной.

кор3 Туристы в Риме Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Zucchi/Insidefoto/Ropi

Туроператоры считают такую ситуацию несправедливой и губительной для бизнеса , а потому Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к правительству с просьбой обозначить срок действия рекомендаций Ростуризма прекратить продажу туров в Италию и другие страны, так как под угрозу ставится стабильность туристической отрасли в стране.

В письме туроператоры также поднимают вопросы возмещения туристам стоимости туров в Италию при аннуляции. Как ранее заявляли в Ростуризме, в сложившихся обстоятельствах клиенты имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта и полный возврат денег.

При этом, по словам участников рынка, у туроператоров не хватит средств, чтобы произвести возвраты всем клиентам. Эксперт рынка сокрушается:

Автор цитаты «Если и отказываются от туров, то на ближайшие даты. А откуда нам взять деньги, если их большая часть уже перечислена перевозчикам и отелям? Мы полностью оплатили всем нашим партнерам мартовские и апрельские брони. Конечно, стоит отметить, что итальянские партнеры очень лояльны и штрафуют только за ближайшие даты. Но как быть с регулярными перевозчиками? Они-то нам деньги возвращать не собираются. Они по закону могут удержать фактически понесенные затраты. Как только мы поймем ситуацию с возвратом денежных средств нам, так сразу начнем возвращать их туристам. По закону у нас есть на это 10 дней»

кор4 Туристы в Афинском Акрополе Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Mohammed Turabi

При этом, как отмечают многие туроператоры, большинство туристов все же соглашаются на перебронирование, если речь идет о ближайших вылетах. По данным TEZ TOUR, туристы перебронируют туры в ОАЭ и Турцию, Грецию и Кипр.

Что касается купленных летних туров в Италию, то многие не торопятся их аннулировать. Во-первых, потому что вирус не вечен и скоро должен пойти на спад, а во-вторых, рекомендации Ростуризма распространяются лишь на туры с вылетами в ближайшее время. Отказаться от летних бронирований можно только с ФПР. «У меня куплен тур на лето в Италию. Собираемся всей семьей. Не возникает даже мысли отказаться от поездки», — рассказал Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон».

Не надо паники

По словам Георгия Погосова, управляющего директора сети турагентств «Марселина Трэвел», порядка 70% бронирований на Италию приходится на летний сезон, а потому паниковать пока рано. К тому же, по заявлению главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, вспышкой коронавируса охвачено только 0,05% территории Италии.

«Важно то, что очагов только два, и других нет. В Венето вирус затронул 0,2% территории области. В Ломбардии мы говорим о 0,5% территории. Значит, пока в Италии (карантином) затронуты 40-50 тысяч человек из 60-миллионного населения», — заявил Луиджи Ди Майо на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.

Напомним, число жертв коронавируса в Италии составило 17 человек, количество зараженных с начала распространения инфекции в стране достигло 650.

Алексан Мкртчян отметил, что глобальных потерь от временной остановки продаж туров в Италию не ожидает: «Через какие только трудности не проходил уже турбизнес. И эти сложности переживем. Нужно трезво оценивать ситуацию и достойно бороться с проблемами.

кор7 В аэропорту Шереметьево Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

« Наш главный враг сейчас — это паника, — соглашается с коллегой Георгий Погосов. — Я призываю туристическое сообщество адекватно оценивать ситуацию , доверять проверенной информации и помнить, что одну страну запретить продавать можно, весь мир — нельзя. Безусловно, мы все оказались в непростой ситуации, но ведь это не значит, что мы должны впадать в отчаяние и кричать о развале турбизнеса. А пока, к сожалению, я вижу много пессимистичных настроений».

Слова Георгия Погосова находят подтверждение в обсуждениях проблемы коронавируса в самой популярной профессиональной группе Radio Travel на Facebook. Настроения у комментаторов разные: одни не видят света в конце тоннеля и говорят о том, что коронавирус приводит к аннуляциям туров даже в страны, где не отмечены случаи заражения коронавирусом. «Люди не хотят путешествовать, они опасаются. Продажи упали в два раза. Небольшие компании могут не пережить такого проседания. Мы призываем правительство обратить внимание на проблемы турбизнеса», — пишет одна из участниц сообщества. Все же панике поддаются не все, особенно те, кто имеет доступ к информации с мест из первых рук.

Один из жителей небольшой деревушки неподалеку от Вероны рассказал в беседе с «Известиями», что опечален тем, как преподносят СМИ информацию о происходящем в Италии. «Мы живем своей обычной жизнью, работаем, ходим в кафе и рестораны. А если и кто-то паникует, то таких крайне мало, единицы. Не понимаю, зачем и для чего распространять неточную и сеющую панику информацию? Да, кстати, я не ношу защитную маску», — рассказал итальянец.

кор6 Житель итальянского города Кодоньо в супермаркете Фото: REUTERS/Marzio Toniolo

А вот рассказ россиянки, вернувшейся на днях из Венеции: «Все как обычно, только музеи закрыты и туристов в разы меньше. Кафе, магазины функционируют в штатном режиме. Отмечу, что полки в магазинах забиты до отказа».

«У меня только вчера прилетел турист из Вьетнама. Счастливый, говорит, что без китайских туристов было очень комфортно», — рассказывает Анастасия Волкова, директор франчайзингового агентства PEGAS Touristik из города Чебоксары.

Рассуждая о перспективах итальянского сезона, эксперты выразили уверенность, что, если ситуация с коронавирусом пойдет на спад, то потери удастся перекрыть новыми бронированиями.

Что же касается предстоящего высокого сезона в целом, то, по словам Алексана Мкртчяна, несмотря на трудности, он обещает быть успешным. «Активно идут бронирования Греции, Турции, Туниса, ОАЭ. Мы довольны общими объемами продаж, они уже превышают прошлогодние значения», — рассказал бизнесмен.

Турагенты из Воронежа, Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга также отметили высокий спрос на туры в ОАЭ, Турцию, Грецию, Кипр, страны Азии. «Туристы не перестанут путешествовать, чтобы ни случилось. Нам остается только запастись терпением и самое главное — никогда не унывать», — заключил Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».