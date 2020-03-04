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Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 2981

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Фото: TASS/Zuma
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Количество жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, увеличилось до 2981, выписаны из больниц почти 50 тыс. человек. Об этом 4 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на китайские органы здравоохранения.

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Таким образом, за сутки от коронавируса погибли 38 человек. Всего в стране заражены 80 270 жителей.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что смертность от пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

В основную группу риска заражения коронавирусом входят люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. Кроме того, по мнению китайских ученых, болезнь реже всего поражает детей и подростков до 19 лет. Российские вирусологи полагают, что тенденция связана с более крепкой иммунной системой детей.

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