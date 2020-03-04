Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за сутки в мире зарегистрировали 1922 новых случая заражения коронавирусом. Большинство из них — 1792 — выявлены в Китае.

По данным ВОЗ, число заболевших в мире к 3 марта составило 90 870 подтвержденных случаев, 80 304 зараженных находятся в Китае, на остальные страны приходится 10 566 заболевших.

В КНР число умерших составило 2946 человек, в мире – 166.

Ранее ученые сообщили, что согласно статистике, составленной на основе анализа более 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, реже всех заболевают дети и подростки.

В конце декабря в китайском Ухане зарегистрировали вспышку пневмонии неизвестного происхождения. Позже ученые установили, что причиной заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который, в свою очередь, вызвал вспышку инфекции COVID-19.