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Названа практически не подверженная заражению коронавирусом категория людей

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом. Согласно статистике, составленной на основе анализа более 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, реже всех заболевают дети и подростки.

Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР опубликовал обзор 72 314 случаев заражения. Оказалось, что на категорию от 0 до 19 лет приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных.

Российские вирусологи полагают, что тенденция связана с более крепкой иммунной системой детей. Тем не менее специалисты отмечают, что информации пока по данному вопросу мало.

В основную группу риска заражения коронавирусом входят люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

В том, что среди заболевших практически нет детей, играет роль и забота родителей. Они строго следят за тем, чтобы подростки соблюдали нормы гигиены, использовали защитные маски и следовали советам врачей.

Сами же взрослые, как правило, не столь внимательно относятся к рекомендациям.

Кроме того, эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом новорожденного ребенка, в случае если мать больна.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей

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