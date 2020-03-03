Трамп пожертвовал квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в министерство здравоохранения и социальных служб страны на борьбу с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом во вторник, 3 марта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в Twitter.

Уточняется, что сумма пожертвования составила $100 тыс. По словам Гришэм, данное решение американского лидера направлено на поддержку работы министерства по сдерживанию и противодействию распространения инфекции. К своему сообщению она прикрепила иллюстрацию выписанного Трампом чека.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1 — Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020

Ранее в этот день Трамп объявил, что конгресс США готов выделить на борьбу с новым коронавирусом $8,5 млрд. Это на $6 млрд больше, чем запрашивала администрация президента.

По последним данным, в штате Вашингтон количество жертв инфекции увеличилось до девяти, подтверждено 27 случаев заболевания, еще более 230 человек находятся под наблюдением врачей.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

Всего в мире заболели 92 712 человек, 3164 скончались, более 44 тыс. вылечились.