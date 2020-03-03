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Трамп пожертвовал квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в министерство здравоохранения и социальных служб страны на борьбу с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом во вторник, 3 марта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в Twitter.

Уточняется, что сумма пожертвования составила $100 тыс. По словам Гришэм, данное решение американского лидера направлено на поддержку работы министерства по сдерживанию и противодействию распространения инфекции. К своему сообщению она прикрепила иллюстрацию выписанного Трампом чека.

Ранее в этот день Трамп объявил, что конгресс США готов выделить на борьбу с новым коронавирусом $8,5 млрд. Это на $6 млрд больше, чем запрашивала администрация президента.

По последним данным, в штате Вашингтон количество жертв инфекции увеличилось до девяти, подтверждено 27 случаев заболевания, еще более 230 человек находятся под наблюдением врачей.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

Всего в мире заболели 92 712 человек, 3164 скончались, более 44 тыс. вылечились.

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