Трамп пожертвовал квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в министерство здравоохранения и социальных служб страны на борьбу с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом во вторник, 3 марта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в Twitter.

Уточняется, что сумма пожертвования составила $100 тыс. По словам Гришэм, данное решение американского лидера направлено на поддержку работы министерства по сдерживанию и противодействию распространения инфекции. К своему сообщению она прикрепила иллюстрацию выписанного Трампом чека.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1