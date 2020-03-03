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Трамп заявил о возможности выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 млрд

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Конгресс США готов выделить на борьбу с распространением нового коронавируса $8,5 млрд. Это на $6 млрд больше суммы, запрошенной администрацией, сообщил во вторник, 3 марта, глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне.

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По словам республиканца, он запросил $2,5 млрд. «Не думаю, что такое когда-либо было со мной (в качестве главы государства. — Ред.). Полагаю, мне нужно сказать, что я беру это (деньги)?», — цитирует его ТАСС.

Как добавил Трамп, основные усилия по борьбе с коронавирусом будут предпринимать органы власти на уровне округов. Средства в $8,5 млрд будут предоставлены из федерального бюджета, в итоге общий объем средств, которые в США готовы потратить на борьбу с эпидемией, будут гораздо выше.

Ранее США отменили совместные с Израилем военные учения Eagle Genesis из-за распространения коронавируса COVID-19, рассказал председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По состоянию на 2 марта в штате Вашингтон количество жертв инфекции увеличилось до пяти. По данным CNBC, всего в США зарегистрирован 91 случай заражения. Количество инфицированных в Италии накануне достигло 1694, еще 34 скончались.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, в мире заболели 91 333 человека, скончались 3120, выздоровели 48 275 пациентов.

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