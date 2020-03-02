В штате Вашингтон от коронавируса скончались еще три человека

В американском штате Вашингтон от коронавируса 2 мартса скончались еще три человека, сообщило Управление общественного здравоохранения в округе Кинг.

При этом зарегистрированы четыре новых случая заражения.

«Из четырех двое скончались», - цитирует «Интерфакс» управление.

Позже стало известно, что еще один заболевший умер. Всего в штате число заразившихся составляет 14 человек, пять пациентов скончались. По данным CNBC, всего в США зарегистрирован 91 случай заражения.

Ранее в понедельник сообщалось, что во Франции коронавирусом заболел 191 человек, трое скончались.

Эпидемия нового вида коронавируса (COVID-2019) началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По данным на 2 марта, всего инфекцией заразились 89 083 человека, число погибших достигло 3057, выписаны из больниц 45 163.