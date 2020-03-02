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Во Франции зарегистрированы две новые смерти от коронавируса

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Фото: REUTERS/Health Protection Agency
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Две новые смерти от коронавируса COVID-2019 были зафиксированы во французском департаменте Уаза, таким образом, общее число погибших в стране достигло четырех. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает газета Le Parisien.

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«Три источника подтвердили, что два человека из департамента Уаза лишились жизни после того, как были инфицированы коронавирусом», — передает издание.

Одной из жертв инфекции стала пожилая женщина, скончавшаяся в больнице Компьеня, а вторым стал мужчина, который проходил лечение в больнице Амьена.

Ранее в этот день сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отменить ряд поездок по стране из-за распространения коронавируса. В частности, глава государства не будет присутствовать на ежегодном ужине представительного совета еврейских учреждений Франции. Кроме того, отменен визит в департамент Жер, где он должен был пообщаться с журналистом Стефаном Берном.

15 февраля в Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса — во Франции скончался китайский 80-летний турист. Впоследствии число зараженных COVID-2019 увеличилось до 150.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Наиболее острая ситуация — в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились 89 083 человека, выздоровели 45 163.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

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