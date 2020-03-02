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Макрон отменил несколько поездок по Франции из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Президент Франции Эммануэль принял решение отменить ряд поездок по стране из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает телеканал BFM.

Администрация французского лидера разослала журналистам его план на неделю. Оказалось, что несколько событий из графика выпали. В частности, глава государства не будет присутствовать на ежегодном ужине представительного совета еврейских учреждений Франции.

Кроме того, отменен визит в департамент Жер, где он должен был пообщаться с журналистом Стефаном Берном.

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Не поедет Макрон и в четверг в историческую область в центральной части страны Иль-де-Франс, где должно было состояться обсуждение темы сепаратизма.

Согласно последним данным, число случаев инфицирования коронавирусом во Франции достигло 130, двое умерли.

15 февраля в Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса — во Франции скончался китайский 80-летний турист.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163. Ожидается, что вакцину от COVID-2019 начнут применять с середины 2021 года.

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