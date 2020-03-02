Сотрудник ВОЗ в Иране заразился коронавирусом

Сотрудник регионального отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Иране заразился новым коронавирусом COVID-2019. Об этом заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга в Женеве в понедельник, 2 марта.

«Сотрудник регионального офиса ВОЗ в Иране получил позитивный тест на новый коронавирус. У него средняя степень тяжести болезни», — рассказал Гебрейесус. Его слова приводит «РИА Новости».

По информации ТАСС, у заразившегося коронавирусом сотрудника ВОЗ легкая форма заболевания.

Отмечается, что 2 марта в Иран прибыла экспертная группа ВОЗ. Она привезла с собой дополнительные медицинские средства. Сотрудники организации займутся помощью правительству исламской республики в борьбе с COVID-2019.

В тот же день в ВОЗ заявили, что число заразившихся новым коронавирусом в Китае начало сокращаться, хотя за пределами Китая темпы распространения болезни увеличились почти в девять раз в сравнении с КНР.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Наиболее острая ситуация — в Италии, Южной Корее и Иране.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.