ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом вне Китая в 9 раз

Количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Китае начало снижаться, хотя распространение болезни в других странах увеличилось в девять раз. Об этом 2 марта заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Количество случаев COVID-19 в Китае продолжает снижаться. Вчера Китай сообщил ВОЗ о 206 случаях, самом малом количестве с 22 января. Из них только восемь случаев за пределами провинции Хубей. За пределами Китая всего насчитывается 8739 случаев в 61 стране, 127 скончались. За последние сутки количество случаев COVID-19 за пределами Китая увеличилось почти в девять раз по сравнению с количеством, которое регистрируется в Китае», — рассказал на брифинге Гебрейесус. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее, 2 марта, в ВОЗ заявили, что число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 7 тыс. человек.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Наиболее острая ситуация — в Италии, Южной Корее и Иране.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.