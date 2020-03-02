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Немецкий специалист назвала способ защититься от коронавируса

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul
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Чтобы защитить себя от заражения коронавирусом COVID-19, следует регулярно мыть руки с мылом и ограничить контакты с уже зараженными людьми. Такие советы дала директор Института гигиены и медицины окружающей среды при клинике Charité Berlin профессор Петра Гастмайер.

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Специалист назвала соблюдение дистанции «ключевым моментом» в вопросе защиты от заболевания. При этом рекомендуется ограничить контакты не только с пациентами, но и со всеми окружающими. В частности, Гастмайер призвала отказаться от рукопожатий, пишет finanzen.net.

Ношение медицинских масок эксперт назвала бессмысленным, отметив, что подобная практика не имела успеха ни в Китае, откуда началось распространение COVID-19, ни в Японии, где растет число пациентов, добавляет Zeit Online. При отсутствии возможности помыть руки с мылом специалист предлагает воспользоваться дезинфицирующими средствами.

Гастмайер добавила, что замедлить распространение инфекции можно, если во время кашля и чихания прикрывать нос и рот, хотя бы локтем, сообщает Bild.

Отказаться от покупок респираторных масок ранее призвал главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс. Подобную меру защиты он назвал неэффективной для здоровых людей, в то время как из-за ажиотажа масок не хватает на заболевших. Взамен он также предложил тщательнее мыть руки.

По состоянию на 2 марта зафиксировано 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом в 19 странах Евросоюза. От заболевания скончались 54 человека. В Германии подтверждены 150 случаев заражения.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. Россиянам рекомендовано отказаться от поездок в эти страны.

По последним данным, число погибших из-за коронавируса достигло 3057 человек. Всего инфекцией заразились более 89 083 человека, выздоровели 45 163.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

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