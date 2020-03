Немецкий специалист назвала способ защититься от коронавируса

Чтобы защитить себя от заражения коронавирусом COVID-19, следует регулярно мыть руки с мылом и ограничить контакты с уже зараженными людьми. Такие советы дала директор Института гигиены и медицины окружающей среды при клинике Charité Berlin профессор Петра Гастмайер.

Специалист назвала соблюдение дистанции «ключевым моментом» в вопросе защиты от заболевания. При этом рекомендуется ограничить контакты не только с пациентами, но и со всеми окружающими. В частности, Гастмайер призвала отказаться от рукопожатий, пишет finanzen.net.

Ношение медицинских масок эксперт назвала бессмысленным, отметив, что подобная практика не имела успеха ни в Китае, откуда началось распространение COVID-19, ни в Японии, где растет число пациентов, добавляет Zeit Online. При отсутствии возможности помыть руки с мылом специалист предлагает воспользоваться дезинфицирующими средствами.

Гастмайер добавила, что замедлить распространение инфекции можно, если во время кашля и чихания прикрывать нос и рот, хотя бы локтем, сообщает Bild.

Anschauen. Verinnerlichen. Immer wieder so machen. Do it like @svensonst! #Coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/sJ47YyIKJ9