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Казакам запретили целовать иконы из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Казачий Совет атаманов России издал приказ, запрещающий целовать иконы и руки священнослужителей в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

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«Казаки, как воины Христовы, находятся на переднем рубеже в борьбе с проявлениями сил тьмы. Болезни, вирусы — всё, что ведет на погибель, — это проделки сатаны, и очень важно, чтоб Церковь не стала источником их распространения», — цитирует Ura.ru решение Совета в понедельник, 2 марта.

По словам заместителя казачьего Совета Геннадия Ковалева, запрещается целовать иконы и всё, что связано с предметами массового поклонения. Кроме того, подчеркнул атаман, необходимо привести в «божеский вид» и служителей церкви — «обязать иметь медицинские книжки и проходить медкомиссию».

Также казачество порекомендовало Роспотребнадзору проверить храмы на наличие COVID-19.

«Не дай Боже, кто-то там заразится, люди тогда совсем перестанут ходить в храмы. В Италии церкви из-за эпидемии проверяют и даже закрывают на время, и это правильно. Может, нас кто-то и осудит за такое решение, но казаки самостоятельные люди, мы ни на кого не оглядываемся», — заявил Ковалев агентству.

Он призвал поддержать данный запрет не только казаков, но и других людей.

Ранее в понедельник сообщалось, что жители Ирана целуют и облизывают шиитские святыни, пытаясь доказать, что не боятся заразиться.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Наиболее острая ситуация — в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

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