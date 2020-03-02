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Еврокомиссия сообщила о 2,1 тыс. случаев коронавируса в ЕС

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Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
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Еврокомиссия зафиксировала 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом в 19 странах Евросоюза (ЕС). Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник, 2 марта, сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кирьякидес в ходе выступление, которое транслировалось странице Еврокомиссии в Twitter.

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По ее словам, скончались 54 человека. Ситуация с коронавирусом в Европе будет ухудшаться, Еврокомиссия готовит скоординиованный ответ, отметила Кирьякидес.

Ранее в понедельник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон заявил, что туристическая отрасль стран Евросоюза потеряла за январь 2020 года €1 млрд из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире. По его словам, из-за новой инфекции в Европе уже два месяца отсутствуют туристы из Китая.

В феврале во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга». Новой инфекцией могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

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