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В ЕС посчитали потери туристической отрасли из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
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Туристическая отрасль стран Евросоюза потеряла за январь 2020 года €1 млрд из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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«С января европейский туристический сектор недосчитался 2 млн путешественников, это означает потери €1 млрд в месяц», — рассказал он в интервью телеканалу BFM.

Бретон подчеркнул, что это в том числе связано с отсутствием китайских туристов в Европе на протяжении уже двух месяцев. Кроме того, еврокомиссар добавил, что власти Италии, где вспышка коронавируса наиболее масштабная в ЕС, выделили около €3 млрд для поддержки пострадавших от эпидемии северных регионов.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

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