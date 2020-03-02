Умер заразившийся коронавирусом COVID-2019 иранский чиновник

В Иране скончался зараженный коронавирусом COVID-2019 член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммад Мирмохаммади. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает Arab News.

Точная причина смерти не разглашается, однако 1 марта чиновник был госпитализирован в одну из больниц Тегерана с диагностированным коронавирусом.

Мирмохаммади прожил 71 год. За свою жизнь он был два раза избран депутатом меджлиса (парламента) Ирана от провинции Кум.

Иран, вместе с Италией и Южной Кореей, входит в тройку стран, лидирующих в распространении коронавируса на своей территории за пределами Китая.

Днем 1 марта стало известно, что в Иране новым коронавирусом заболели уже 987 человек, из них 54 скончались.

28 февраля в иранском городе Бендер-Аббас подожгли больницу, куда якобы госпитализировали больных, зараженных COVID-19.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.