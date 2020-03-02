Количество заразившихся коронавирусом в Иране превысило 1,5 тыс. человек

Число заражений коронавирусом в Иране за последние сутки увеличилось более чем на 500 человек — до 1501. Об этом 2 марта заявил замминистра здравоохранения страны Али Реза Раиси.

«Общее число случаев заражения возросло до 1501, 66 человек погибли, 291 выздоровели», —приводит его слова телеканал IRINN.

Днем 1 марта стало известно, что в Иране новым коронавирусом заболели уже 987 человек, из них 54 скончались.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

Иран, вместе с Италией и Южной Кореей, входит в тройку стран, лидирующих по распространенности коронавируса на своей территории за пределами Китая.

н