Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал респираторные маски неэффективными в предотвращении коронавируса и призвал сограждан перестать их покупать. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Вместе с тем он подчеркнул, что если медицинские службы не смогут снабдить ими больных пациентов, то это поставит общество под угрозу.

Такое заявление Адамс сделал на фоне новостей о том, что респираторные маски стали более активно раскупаться американскими гражданами.

Адамс также дал совет по поводу того, как минимизировать распространение вируса. По его словам, следует не выходить на улицу при появлении симптомов заболевания, а также мыть руки.

Ранее 1 марта сообщалось, что США введут двойную проверку пассажиров, которые побывали в странах с высоким риском распространения коронавируса.

Вспышка заболевания была зафиксирована в конце декабря в китайском Ухане. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным, общее число умерших от коронавируса в Китае достигло 2870 человек. Всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.