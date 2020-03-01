Врач оценила эффективность противовирусных препаратов для профилактики COVID-2019

Самолечение антивирусными препаратами в целях профилактики заражения коронавирусом не гарантирует никакого успеха, заявила таиландский врач-инфекционист Ванпхен Сутсамай.

«Здесь не надо смешивать два понятия — положительные результаты «коктейля» из антивирусных препаратов, в том числе препаратов от ВИЧ, которых добились наши врачи в лечении пациентов с коронавирусом, и самолечение», — цитирует медика «РИА Новости».

Эксперт отметила, что при самолечении человек приобретает в аптеке противовирусный препарат, который рекламируется как средство от вирусных респираторных заболеваний.

«Такие вещества принимают уже тогда, когда человек болен. Всё дело в том, что насколько бы не был эффективен препарат, он не является вакциной. Поэтому даже если человеку удается подавить некую вирусную инфекцию, которая пока никак не проявилась, то через некоторое время он так же открыт для других вирусов, как и до приема лекарства», — добавила она.

«Это, не говоря уже о том, что пациент, который пользуется самолечением в период вспышки, такой, как сейчас, это еще и огромный риск для окружающих», — добавила Сутсамай.

По словам инфекциониста, заболевший простудным заболеванием пациент не в состоянии без специального анализа определить, виновен ли в его болезни новый коронавирус.

Сутсамай также не рекомендовала самостоятельно принимать в качестве профилактики коронавируса препарат «Арбидол», несмотря даже на поступающую информацию о его клиническом использовании в Китае. Такой прием дает ложное чувство защищенности, хотя на самом деле никаких гарантий от заражения нет, пояснила свои слова инфекционист.

«А в качестве профилактики коронавируса я могу порекомендовать только жесткое соблюдение правил гигиены — частое мытье рук с мылом, использование дезинфицирующих веществ, ношение медицинских масок», — сказала она.

И еще специалист советует принимать природные средства, повышающие иммунитет, прежде всего «продукты питания с высоким содержанием витаминов и иммуностимуляторов».

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах.

27 февраля Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Иран, Италию и Южную Корею. Решение было принято из-за распространения эпидемии коронавируса.