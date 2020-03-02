В Азербайджане закрылись учебные заведения из-за угрозы коронавируса

Учебные заведения Азербайджана закрылись из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб при кабмине республики.

«Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана вынес решение о приостановке во всех учебных заведениях страны обучения, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий до 9 марта», — говорится в заявлении.

На текущий момент в стране зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Один из заболевших — гражданин России.

Аналогичное решение о временной приостановке работы учебных заведений приняли и в Японии. Там все школы из-за эпидемии коронавируса закрыли со 2 марта. Предполагается, что это распоряжение будет действовать как минимум три недели.

1 марта Организация Объединенных Наций выделила $15 млн на борьбу с распространением коронавируса. Деньги предполагается направить на изучение случаев заболевания, слежение за динамикой распространения COVID-2019 и работу лабораторий.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Вместе с тем петербургские ученые заявили, что у них на подготовку препарата уйдет не менее полутора лет.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились 89 083 человека, выздоровели 45 163.