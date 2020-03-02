Вакцину от COVID-2019 смогут начать применять к середине 2021 года

Эксперты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России ведут разработку вакцины от коронавируса COVID-2019, ее выпуск в качестве зарегистрированного лекарственного препарата произойдет не ранее середины 2021 года. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил «РИА Новости» специалист института.

«Надо понимать, что в условиях законодательства РФ вакцина — это зарегистрированный препарат, у которого есть регистрационное удостоверение, и в таком формате мы вряд ли успеем сделать что-то быстрее, чем прогноз ВОЗ, который составляет 18 месяцев», — рассказал собеседник агентства.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По состоянию на 2 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 2912, за пределами страны умерли еще 104 человека.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.