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Вакцину от COVID-2019 смогут начать применять к середине 2021 года

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa
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Эксперты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России ведут разработку вакцины от коронавируса COVID-2019, ее выпуск в качестве зарегистрированного лекарственного препарата произойдет не ранее середины 2021 года. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил «РИА Новости» специалист института.

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«Надо понимать, что в условиях законодательства РФ вакцина — это зарегистрированный препарат, у которого есть регистрационное удостоверение, и в таком формате мы вряд ли успеем сделать что-то быстрее, чем прогноз ВОЗ, который составляет 18 месяцев», — рассказал собеседник агентства.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По состоянию на 2 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 2912, за пределами страны умерли еще 104 человека.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

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