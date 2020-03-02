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Еврокомиссар предсказала ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе

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Фото: REUTERS/Riccardo Pareggiani
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Еврокомиссия повысила оценку риска заболевания новым коронавирусом COVID-2019 в станах — членах ЕС, поскольку ситуация с заболеваемостью в ЕС будет ухудшаться. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

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«Наше агентство анонсировало сегодня, что риск повышен со среднего до высокого уровня», — цитирует ее ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз предпринимает все меры для предотвращения распространения COVID-2019, однако ситуация с коронавирусов в странах Европы будет ухудшаться.

Кроме того, она подчеркнула, что Еврокомиссия выделила более €230 млн на усилия по борьбе с заболеванием, и добавила, что ЕК в данный момент ищет возможности для привлечения дополнительных средств.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Наиболее острая ситуация — в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

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