В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.

«Главное отличие в том, что COVID-19 вызывает больше тяжелых заболеваний, чем сезонный грипп. В то время как у многих людей по всему миру выработался иммунитет к штаммам сезонного гриппа, COVID-19 — новый вирус, от которого ни у кого нет иммунитета», — отметил гендиректор ВОЗ.

По его словам, около 3,4% известных случаев заболевания коронавирусом привели к смертельному исходу, а сезонный грипп приводит ежегодно к смерти 1% инфицированных.

Гебриеисус подчеркнул, что новый коронавирус передается заметно сложнее, чем грипп. Так, основными передатчиками гриппа становятся люди, в организме которых есть этот вирус, но которые еще не заболели гриппом.

«Доказательства из Китая таковы, что только в одном проценте из известных нам случаев заболевания у людей не было симптомов вируса», — рассказал глава ВОЗ во время пресс-конференции.

Ранее 3 марта в ВОЗ заявили, что за пределами Китая случаи заболевания новым коронавирусом зафиксировали в 64 странах.

Вспышка пневмонии, вызванной COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 3 марта в мире им заразились 91 333 человека. Из них погибли — 3120 человек, а выздоровели — 48 275.