Прямой эфир
Сюжет:

В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.

«Главное отличие в том, что COVID-19 вызывает больше тяжелых заболеваний, чем сезонный грипп. В то время как у многих людей по всему миру выработался иммунитет к штаммам сезонного гриппа, COVID-19 — новый вирус, от которого ни у кого нет иммунитета», — отметил гендиректор ВОЗ.

По его словам, около 3,4% известных случаев заболевания коронавирусом привели к смертельному исходу, а сезонный грипп приводит ежегодно к смерти 1% инфицированных.

Гебриеисус подчеркнул, что новый коронавирус передается заметно сложнее, чем грипп. Так, основными передатчиками гриппа становятся люди, в организме которых есть этот вирус, но которые еще не заболели гриппом.

«Доказательства из Китая таковы, что только в одном проценте из известных нам случаев заболевания у людей не было симптомов вируса», — рассказал глава ВОЗ во время пресс-конференции.

Ранее 3 марта в ВОЗ заявили, что за пределами Китая случаи заболевания новым коронавирусом зафиксировали в 64 странах.

Вспышка пневмонии, вызванной COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 3 марта в мире им заразились 91 333 человека. Из них погибли — 3120 человек, а выздоровели — 48 275.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тест на выявление коронавируса войдет в ОМС Швейцарии
ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом вне Китая в 9 раз

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020