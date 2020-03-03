Тест на выявление коронавируса войдет в ОМС Швейцарии

В связи с быстрым распространением коронавируса МВД Швейцарии приняло решение включить тест на выявление инфекции в список анализов, входящих в обязательное медицинское страхование. С 4 марта 2020 года по пакету услуг ОМС он будет стоить 180 швейцарских франков. Об этом «Известиям» сообщили в минздраве Швейцарии.

— Страна готовится к определенной эпидемии, конфедерация и кантоны тесно сотрудничают и проводят регулярные мероприятия, — отметили в пресс-службе ведомства.

2 марта обеспокоенный ситуацией минздрав Швейцарии выступил с целым рядом рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса. В силу также вступил закон о правилах гигиены для политиков и представителей международных организаций. Согласно советам ведомства, кашлять и чихать можно в платок или, на крайний случай, «в рукав». Политикам не только рекомендуют не пожимать руки коллег, но и советуют выбрасывать платки после использования в закрытую урну. Также в ведомстве подчеркнули, что при обнаружении соответствующих симптомов необходимо сначала звонить в медицинские службы и только по требованию специалиста непосредственно приезжать в больницу.

Федеральный совет классифицировал ситуацию в Швейцарии как «особую ситуацию» в соответствии с Законом об эпидемиях. Крупные мероприятия с участием более 1000 человек запрещены вплоть до 15 марта. Женевское отделение ООН также закрыло свои двери.

Всего коронавирусом на территории Швейцарии больны 30 человек, 100 находятся на карантине. Первые случаи были обнаружены в кантоне Тичино, граничащем с Италией, в которой началась «европейская» эпидемия.

Вспышка пневмонии, вызванной COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 3 марта, в мире им заразились 91 333 человека. Из них погибли — 3120 человек, а выздоровели — 48 275.