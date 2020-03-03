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Продажи романа Камю «Чума» подскочили на фоне распространения коронавируса

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Распространение нового типа коронавируса спровоцировало во Франции продажи романа Альбера Камю «Чума».

По информации статистического портала Edistat, который отслеживает продажи книг в стране, в начале года роман Камю стали покупать чаще, чем в 2019 году. В конце января 2020 года покупатели приобрели 1,7 тыс. экземпляров. При этом за эту же неделю в 2019 году было распродано 450 копий романа, сообщает телеканал «360».

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В романе «Чума» рассказывается вымышленная история об эпидемии чумы, произошедшей в алжирском городе Оран. Автор показывает, как жители переживают это время.

По мнению местных СМИ, нередко рост продаж тех или иных книг зависит от событий в стране. Так, после терактов в Париже в ноябре 2015 года французы чаще стали покупать книгу Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Это произведение стало для жителей Франции неким «символом оптимизма».

В Италии продажи романа выросли втрое, а в книжном интернет-магазине ibs.it «Чума» вышла на шестое место по продажам, сообщается на сайте aif.ru.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, всего в мире от заболевания скончались 3120 человек, заразились более 91 тыс. человек, вылечившихся — 48 275.

Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По данным Роспотребнадзора, всего в РФ регистрировали шесть случаев коронавируса: четыре у россиян и два у граждан Китая. Китайцы уже вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились вирусом на корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, приехавший из Италии. Сейчас все они проходят лечение и находятся под присмотром врачей.

В Подмосковье в настоящее время на домашнем карантине находятся 136 россиян, вернувшихся из Китая.

2 марта сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отменить ряд поездок по стране из-за распространения коронавируса.

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