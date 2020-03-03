Иран попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом во вторник, 3 марта, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

«Да, проходила беседа», — цитирует «РИА Новости» ответ дипломата на соответствующий вопрос.

По словам Джалали, Тегеран приветствует гуманитарную помощь «со стороны всех стран, в том числе наших единомышленников».

По числу зараженных новым коронавирусом Иран занимает четвертую строчку после Китая, Южной Кореи и Италии. В стране зафиксирован 1501 случай инфицирования, 66 человек умерли. Среди заболевших — пять депутатов иранского парламента, один из которых скончался накануне, а также иранский вице-президент по делам женщин и семьи, передает НСН.

При этом вопрос с приездом главы МИД Ирака Мохаммада Джавада Зарифа в Москву 3 марта еще не решен, сообщает телеканал «Звезда».

Основной очаг болезни сохраняется в Китае. К основным признакам COVID-19 относятся сухой кашель и повышение температуры, однако иногда болезнь может протекать бессимптомно. В острых формах протекание заболевания сопровождается одышкой.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, всего в мире от заболевания скончались 3120 человек, заразились более 91 тыс. человек, вылечившихся — 48 275.

Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По данным Роспотребнадзора, всего в РФ регистрировали шесть случаев коронавируса: четыре у россиян и два у граждан Китая. Китайцы уже вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились вирусом на корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, приехавший из Италии. Сейчас все они проходят лечение и находятся под присмотром врачей.

В Подмосковье в настоящее время на домашнем карантине находятся 136 россиян, вернувшихся из Китая.