Прямой эфир
Сюжет:

Стюардесса и пилот сбежали из-под карантина в Москве

0
Фото: РИА Новости/Илья Тимин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве стюардесса и командир воздушного судна самовольно нарушили режим карантина, предписанный в рамках профилактики коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РЕН ТВ 3 марта.

Бортпроводница должна была соблюдать карантин в квартире на Псковской улице. Накануне женщина зашла в дом, но уже через пять минут вышла из подъезда.

Сейчас местонахождение стюардессы неизвестно. На телефонные звонки она не отвечает, а ее сожитель отказывается комментировать ситуацию. Сообщается, что девушка передвигается по городу на автомобиле.

Класс опасности: число заразившихся COVID-19 в РФ может быть выше официальных данных
В Совете Федерации предложили ввести ограничительные меры по всей стране

О побеге командира экипажа правоохранителям стало известно 1 марта, отмечает РЕН ТВ. 29 февраля пилот вернулся из Южной Кореи, самолет приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Сам мужчина заявляет, что по прилету вирусологи взяли у него анализы и запретили покидать страну в течение 48 часов. Иных предписаний, утверждает командир судна, не было.

Сотрудниками каких авиакомпаний являются данные граждане, не уточняется.

В конце феврале от московских медиков сбежали более 20 граждан КНР. Группу китайцев обнаружили на станции метро «Новослободская», при себе у них были предписания на соблюдение карантина в гостинице. Правоохранители вызвали на место скорую помощь, однако, заметив карету врачей, туристы убежали в экскурсионный автобус и уехали.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сбежавшего из-под карантина тувинца принудительно госпитализировали
Суд в Крыму объявил в розыск сбежавшую пациентку с подозрением на коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020