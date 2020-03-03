Стюардесса и пилот сбежали из-под карантина в Москве

В Москве стюардесса и командир воздушного судна самовольно нарушили режим карантина, предписанный в рамках профилактики коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РЕН ТВ 3 марта.

Бортпроводница должна была соблюдать карантин в квартире на Псковской улице. Накануне женщина зашла в дом, но уже через пять минут вышла из подъезда.

Сейчас местонахождение стюардессы неизвестно. На телефонные звонки она не отвечает, а ее сожитель отказывается комментировать ситуацию. Сообщается, что девушка передвигается по городу на автомобиле.

О побеге командира экипажа правоохранителям стало известно 1 марта, отмечает РЕН ТВ. 29 февраля пилот вернулся из Южной Кореи, самолет приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Сам мужчина заявляет, что по прилету вирусологи взяли у него анализы и запретили покидать страну в течение 48 часов. Иных предписаний, утверждает командир судна, не было.

Сотрудниками каких авиакомпаний являются данные граждане, не уточняется.

В конце феврале от московских медиков сбежали более 20 граждан КНР. Группу китайцев обнаружили на станции метро «Новослободская», при себе у них были предписания на соблюдение карантина в гостинице. Правоохранители вызвали на место скорую помощь, однако, заметив карету врачей, туристы убежали в экскурсионный автобус и уехали.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.