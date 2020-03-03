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Более 100 человек помещены на карантин в Подмосковье из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Россияне, вернувшиеся из Китая, в настоящее время находятся на домашнем карантине в Подмосковье. Речь идет о 136 пассажирах, сообщила во вторник, 3 марта, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

При этом она подчеркнула, что коронавирус ни у кого на территории региона не обнаружили, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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В настоящее время ведомство наблюдает за всеми вернувшимися из Китая россиянами. Исключение не распространяется даже на тех, у кого нет никаких признаков ОРВИ. Глава регионального министерства отметила, что с начала февраля на карантине находились 853 человека.

«Карантин продолжается 14 дней», — цитирует Стригункову телеканал «360».

Министр также сообщила, что иностранцы с признаками ОРВИ тоже находятся на карантине. Если у человека есть температура, насморк и другие признаки болезни, его отправляют в инфекционную больницу. За прошедший месяц госпитализация понадобилась 78 людям. Сейчас в больницах остаются 18 иностранцев.

По данным Роспотребнадзора, всего в России регистрировали шесть случаев коронавируса: четыре — у россиян и два — у граждан Китая. Китайцы уже вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились вирусом на корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, приехавший из Италии. Сейчас все они проходят лечение и находятся под присмотром врачей, пишет «Газета.ру».

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

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